ВАКС приступил к рассмотрению по существу в деле экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева

Антикорсуд приступил к исследованию материалов, предоставленных стороной обвинения.

Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению по существу в деле бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В судебном заседании прокурор объявил обвинительный акт, после чего стороны выступили со вступительными речами.

Также суд приступил к исследованию материалов, предоставленных стороной обвинения.

Следующее заседание по делу назначено на 9 сентября на 10:00.

Ранее Высший совет правосудия уволил Всеволода Князева с должности судьи.

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