В Украине завершилась программа обмена ламп накаливания на светодиодные

В программу присоединились более 8 млн украинцев, которые обменяли 40 млн старых жаровок на современные светодиодные лампы.

Источник фото: Roger Bradshaw / Unsplash

Более 8 млн украинцев обменяли 40 млн старых ламп накаливания на современные светодиодные лампы в отделениях Укрпочты. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Как отмечается, масштабная программа обмена официально завершилась.

В 2022 году после масштабных обстрелов рф украинской энергетической инфраструктуры, Украина столкнулась с дефицитом мощностей генерации и распределения электроэнергии. Чтобы повысить энергоэффективность и сбалансировать энергопотребление в пиковые часы, Правительство утвердило программу для населения по обмену ламп накаливания на светодиодные лампы при поддержке ЕС.

Программа стартовала в конце января 2023 в отделениях Укрпочты в областных центрах и крупных городах. Через неделю украинцы имели возможность обменивать лампы в городах районного значения, а еще через две – в самых отдаленных селах. В дальнейшем к программе присоединились также юридические лица, как детские школы, садики, медицинские учреждения и ОСМД.

Самыми активными регионами стали Киевская область, где было заменено 4,2 млн ламп, Львовская – 3,2 млн, Днепропетровская – 3,1 млн и Харьковская – 2,3 млн.

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