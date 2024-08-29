В Україні завершилася програма обміну ламп розжарювання на світлодіодні

До програми долучились понад 8 млн українців, які обміняли 40 млн старих жарівок на сучасні світлодіодні лампи.

Джерело фото: Roger Bradshaw / Unsplash

Понад 8 млн українців обміняли 40 млн старих ламп розжарювання на сучасні світлодіодні лампи у відділеннях Укрпошти. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Як зазначається, масштабна програма обміну офіційно завершилася.

У 2022 році після масштабних обстрілів рф української енергетичної інфраструктури, Україна зіткнулася з дефіцитом потужностей генерації та розподілу електроенергії. Щоб підвищити енергоефективність і збалансувати енергоспоживання у пікові години, Уряд затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи за підтримки ЄС.

Програма стартувала наприкінці січня 2023 року у відділеннях Укрпошти в обласних центрах та великих містах. Через тиждень українці мали можливість обмінювати лампи в містах районного значення, а ще за два – у найвіддаленіших селах. Згодом до програми приєдналися також юридичні особи, як дитячі школи, садочки, медичні заклади та ОСББ.

Найактивнішими регіонами стали Київська область, де було замінено 4,2 млн ламп, Львівська – 3,2 млн, Дніпропетровська – 3,1 млн та Харківська – 2,3 млн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.