Вища рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді

Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного Суду Всеволода Князєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
«6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», - зазначили у ВРП.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя 18 липня залишила в силі рішення Першої дисциплінарної палати ВРП від 17 червня про притягнення до дисциплінарної відповідальності колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва у виді подання про звільнення з посади судді.
Втім, остаточне рішення про звільнення Всеволода Князєва з посади судді ВРП необхідно було ще ухвалити у пленарному складі.
Нагадаємо, що підставою для відповідного рішення Першої дисциплінарної палати ВРП став факт визнання Всеволода Князєва особою, яка вчинила корупційне правопорушення.
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