Вища рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді

Всеволода Князєва звільнено з посади судді Верховного Суду.

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Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного Суду Всеволода Князєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

«6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», - зазначили у ВРП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя 18 липня залишила в силі рішення Першої дисциплінарної палати ВРП від 17 червня про притягнення до дисциплінарної відповідальності колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва у виді подання про звільнення з посади судді.

Втім, остаточне рішення про звільнення Всеволода Князєва з посади судді ВРП необхідно було ще ухвалити у пленарному складі.

Нагадаємо, що підставою для відповідного рішення Першої дисциплінарної палати ВРП став факт визнання Всеволода Князєва особою, яка вчинила корупційне правопорушення.

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