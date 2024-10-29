Какие приговоры выносят суды гражданам, сообщающим о работе ТЦК в соцсетях

Как указывают суды в приговорах, публикация в соцсетях мест размещения ТЦК приводит к уменьшению количества мобилизационных военнообязанных ресурсов и срыву поставки мобилизационного ресурса в воинские части по мобилизационному плану.

Фото: 0532 сайт города Полтавы

Съемка работы работников ТЦК и размещение соответствующего видео в социальных сетях чревато лишением свободы, как и сообщение о местоположении ТЦК. «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие приговоры выносят по таким делам суды.

В приговоре от 13 августа 2024 года по делу № 643/4541/24 Московский районный суд Харькова указал, что обвиняемый «зная о том, что деятельность ТЦК по осуществлению мобилизационных мероприятий вызвала широкий резонанс в обществе, в том числе и среди лиц, которые намерены уклониться от мобилизации или не изъявляют желания быть призванными, а в социальных сетях возник усиленный спрос на распространение информации о деятельности ТЦК, решил совершить препятствия, направленные на создание преград в законной деятельности ТЦК при осуществлении ими призыва мобилизационного ресурса на военную службу особый период».

Так, обвиняемый отыскал телеграмм-канал, посвященный работе ТЦК, количество подписчиков которого составляло в то время более 62 тысяч человек.

Мужчина присоединился к подписчикам телеграмм-канала с целью дальнейшего размещения комментариев к публикациям о местах нахождения представителей ТЦК, осуществлявших свою деятельность на территории Харькова и прилегающих к городу районов Харьковской области.

Мужчине поставили в вину, что он доводил информацию о подробных адресах, по которым находятся работники ТЦК во время мобилизации, фотографии и видеозаписи, «чем оказывал помощь уклоняющимся или иным образом нарушающим правила военного учета во избежание получения соответствующих повесток». Таким образом, как указал суд, мужчина создал предпосылки для того, чтобы лица могли избежать призыва на военную службу.

Вместе с тем, мужчина заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 114-1 УК и назначил наказание 5 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Возложил на осужденного обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать органу пробации об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации. Также суд применил специальную конфискацию мобильного телефона iPhone 11 в собственность государства.

По обстоятельствам другого приговора от 5 июня 2023 года по делу №753/6889/23 Дарницкий районный суд Киева установил, что мужчина осуществлял администрирование Telegram-канала, где распространял информацию о формах и методах осуществления мобилизационных мероприятий на территории Киева, а также фотографии и видеозаписи , на которых изображены военнослужащие ТЦК и документы, вручаемые лицам, в отношении которых проводится мероприятия обеспечения комплектования ВСУ, чем оказывал помощь во избежании получения соответствующих повесток.

О новых публикациях на указанном канале автоматически сообщалось 2600 подписчикам, а все публикации указанного канала были доступны для всех зарегистрированных пользователей приложения Telegram и всех пользователей Telegram, независимо от регистрации на канале.

В частности, для помощи уклоняющимся от получения оповещения он использовал фразы «по возможности, не заезжайте», «будьте осторожны» или другие похожие фразы, «дискредитирующие работу ТЦК».

Согласно ответов Святошинского, Подольского, Печерского, Деснянского, Шевченковского, Соломенского, Дарницкого, Оболонского, Днепровского ТЦК, распространение информации о местонахождении ТЦК во время выполнения последними мобилизационных мероприятий приводят к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мер, а также приводят к подрыву авторитета в обществе.

Как указал суд в приговоре, такие действия мужчины приводят «к уменьшению количества мобилизационных военнообязанных ресурсов, срыву поставки мобилизационного ресурса в воинские части по мобилизационному плану».

По этому делу суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым, согласно которому последний признан виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК и назначено ему согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании ст.75 УК мужчина освобожден от отбывания назначенного наказания с испытанием, если он в течение 2 лет не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на него судом обязанности.

Суворовский районный суд Одессы 16 июля 2024 года по делу №523/10078/24 вынес приговор мужчине, распространявшему в Тelegram-канале, на который подписано 480 участников, сообщение с фотографиями и видеофайлами.

Как указано в приговоре суда, в этих сообщениях «содержится информация о датах и ​​месте проведения ТЦК мер по оповещению человеческих мобилизационных ресурсов, которые стали ему известны ввиду неустановленных досудебным расследованием обстоятельств».

Также он публиковал видео с мобилизацией.

«Распространение информации о местах проведения мобилизационных мероприятий приведет к уменьшению человеческих мобилизационных ресурсов, в результате предоставления военнообязанным информации о местах оповещения» - указано в приговоре.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы 5 лет. На основании ст. 75 УК освободил от отбывания основного наказания посредством лишения свободы с испытанием сроком на 2 года. Также применил конфискацию в собственность государства мобильного телефона марки Iphone15 Pro Max и системного блока.

Малиновский районный суд Одессы в приговоре от 12 сентября 2024 года по делу №521/12939/24 указал, что мужчина на видеохостинге «ТикТок» 17 мая 2024 года разместил и распространил видеозаписи, которые он самостоятельно снял и на которых отражается факт и место проведения мероприятий сотрудниками ТЦК.

Указанную публикацию пересмотрело значительное количество лиц, которые отреагировали лайками, прокомментировало 557, сохранили 541.

Кроме того, 28.05.2024 он снова распространил видео с ТЦК, которое просмотрело значительное количество отреагировавших лайками, прокомментировало 54, сохранили 19.

Вместе с тем, между ним и прокурором было заключено соглашение о признании виновности. По этому соглашению мужчине по ч. 1 ст. 114-1 УК назначили наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. Согласно ст.75 УК освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок на 1 год. Также применили специальную конфискацию в собственность государства средств и орудий совершения преступления, а именно мобильного телефона марки Apple iPhone 11 Pro Max.

В другом приговоре от 25 апреля 2024 года по делу №758/4801/24 Подольский районный суд Киева указал, что мужчина в январе 2024 года зарегистрировал аккаунт на видеохостинге YouTube, на который подписано 55,6 тысяч пользователей сети. Там он регулярно публиковал записи о местах размещения ТЦК.

В этом деле также было заключено соглашение о признании виновности, назначено мужчине наказание 5 лет лишения свободы, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Подольский районный суд Киева в приговоре от 6 августа 2024 года по делу № 758/6143/24 отметил, что мужчина зарегистрировал аккаунт в социальной сети ТикТок. Там он опубликовал видеозапись, где речь шла об организованном ТЦК блокпосте.

По этому делу также было утверждено соглашение от 20 мая 2024 года о признании виновности между прокурором Киевской городской прокуратуры и обвиняемым. Назначено согласованное сторонами наказание по ч. 1 ст. 114-1 УК в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Автор: Наталя Мамченко

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