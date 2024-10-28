В четырех районах Киева убрали стихийные свалки, фото

В Дарницком районе провели две толоки и убрали территорию у озера Жандарка.

В столице убрали массовые скопления мусора в четырех районах. Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля города Киева.

В Деснянском районе ликвидировали массовое скопление мусора. В Днепровском – убрали территорию у остановки электрички «Русановка», а именно очистили ее от мусора, веток и бытовых отходов. В Святошинском районе вывезли значительное скопление старых шин, которые в течение длительного времени портили внешний вид. Кроме этого, по Берестейскому проспекту ликвидировано скопление мусора. А в Дарницком районе провели две толоки и убрали территорию у озера Жандарка.

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