В Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны

Чрезвычайники ликвидировали утечку аммиака вблизи села Ставки, ситуация контролируемая.

Источник фото: ГСЧС

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В Винницкой области 29 октября произошла утечка аммиака из автоцистерны. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, инцидент произошел около 9 часов утра вблизи села Ставки Песчанской общины.

«Около 9 утра произошла утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны вблизи села Ставки Песчанской общины», - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно приняли меры для локализации утечки, применив распыленные водные струи и проведя перекачку аммиака в пустую емкость.

Ситуация пока контролируемая, и угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Источник фото: ГСЧС

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