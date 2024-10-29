В Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны

В Винницкой области 29 октября произошла утечка аммиака из автоцистерны. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, инцидент произошел около 9 часов утра вблизи села Ставки Песчанской общины.
«Около 9 утра произошла утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны вблизи села Ставки Песчанской общины», - говорится в сообщении.
Спасатели оперативно приняли меры для локализации утечки, применив распыленные водные струи и проведя перекачку аммиака в пустую емкость.
Ситуация пока контролируемая, и угрозы для жизни и здоровья граждан нет.
Источник фото: ГСЧС
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