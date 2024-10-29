Суд у Фінляндії заарештував частину активів росії, — Нафтогаз

Суд заарештував нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Окружний суд Гельсінкі на клопотання компаній групи «Нафтогаз» заарештував частину активів росії. Про це повідомили у пресслужбі групи.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання компанії «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній групи «Нафтогаз» і наклав арешт на окремі активи, що належать росії на території Фінляндії.

«Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів. Це рішення – частина глобальної стратегії Нафтогазу зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу», – йдеться в повідомленні.

За даними «Нафтгазу», це перший публічно відомий арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до росії щодо експропріації майна в окупованому Криму в 2014 році. Компанія називає його проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь «Нафтогазу».

«Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи», – заявив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

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