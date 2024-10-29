Якими мають бути зараз та у повоєнний період культурні послуги в громадах

Парламентарі, урядовці, міжнародні партнери, представники громад, митці та волонтери обговорили необхідність оновлення законодавства в культурній сфері.

Джерело фото: rada.gov.ua

У Києві пройшов Всеукраїнський форум, присвячений культурній децентралізації. У заході взяли участь українські парламентарі, урядовці, міжнародні партнери, представники громад, волонтери та митці, які обговорили актуальні потреби, виклики та успішні практики трансформації закладів культури. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Учасники форуму обмінялись досвідом переформатування музеїв, бібліотек та клубів, а також дізналися, як законно демонструвати аудіовізуальний контент у своїх громадах і залучати донорські кошти. Заклади культури, що модернізуються через зміну споживчих уподобань, повинні також враховувати воєнний стан.

Одним із ключових питань була реінтеграція ветеранів, які повертаються до своїх громад. Учасники підкреслили важливість формування інклюзивної свідомості та політики пам’яті, а також необхідність адаптації культури до потреб ветеранів.

Форум також торкнувся питань законодавства. Учасники зазначили, що існуючі нормативні акти Міністерства культури та Кабміну потребують оновлення, що полегшить громадам отримання дозволів на реорганізацію культурних закладів.

Прогнозується, що в повоєнний період кількість іноземних туристів зросте, що позитивно вплине на економічний розвиток громад і покладе на них відповідальність за представлення української культури та цінностей.

Учасники форуму підкреслили необхідність створення системи сталого розвитку культури на рівні громад, що сприятиме їх зміцненню. Важливо також ділитися надихаючими історіями, які підвищують моральний дух.

Форум організовано Проєктом USAID «ГОВЕРЛА» за ініціативи Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у співпраці з Міністерством культури та стратегічних комунікацій і Офісом підтримки відновлення. Спікерами заходу стали народні депутати Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Ірина Констанкевич.

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