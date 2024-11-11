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На трассе «Одесса-Рени» временно приостановят движение

17:33, 11 ноября 2024
Участок «Одесса-Рени» перекроют с 01:00 до 04:00 из-за работ по мониторингу.
На трассе «Одесса-Рени» временно приостановят движение
Источник фото: 048.ua
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На транзитном участке автодороги «Одесса-Рени» приостановится движение транспортных средств. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Согласно информации, предоставленной молдавскими коллегами, в период с 01:00 до 04:00 12 ноября 2024 года на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств. В связи с этим перемещение легковых и грузовых автомобилей через контрольные посты «Маяки» и «Удобное» будет временно приостановлено.

Просим учесть эту информацию при планировании поездок.

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пограничники

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