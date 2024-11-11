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Оккупанты убили гражданского во временно оккупированном селе вблизи Селидового в Донецкой области — ОГП

17:01, 11 ноября 2024
Офис генпрокурора начал расследование убийства гражданского мужчины в оккупированном селе Новоалексеевка.
Оккупанты убили гражданского во временно оккупированном селе вблизи Селидового в Донецкой области — ОГП
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Российские оккупанты, вероятно, убили гражданского мужчину после оккупации села Новоалексеевка вблизи города Селидово. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным ОГП, в одном из Telegram-каналов была обнародована информация об убийстве гражданского, которое совершили российские террористы в Покровском районе.

Военное преступление произошло после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово. На обнародованных фотографиях видно тело мужчины, которое находится на дороге вблизи разрушенных частных домов.

«В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия и розыскные мероприятия по проверке информации, установлению всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов», — указали в ОГП.

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убийство война

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