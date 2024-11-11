Вьетнам поставил ультиматум торговым площадкам Shein и Temu

Китайским платформам Shein и Temu грозит блокировка во Вьетнаме из-за отсутствия регистрации.

Источник фото: Sup Dropshipping

Вьетнам требует, чтобы китайские интернет-магазины Shein и Temu зарегистрировались в правительстве до конца ноября, иначе их сайты и приложения будут заблокированы в стране. Об этом сообщает Reuters.

Местное правительство и бизнес выражают обеспокоенность относительно влияния китайских онлайн-платформ на местный рынок из-за чрезмерных скидок и возможной продажи подделок. Заместитель министра торговли Нгуен Хоанг Лонг сообщил, что ведомство обсуждало вопрос лицензирования с Shein и Temu.

Shein продает свою продукцию во Вьетнаме уже два года, а Temu, принадлежащая китайской PDD Holdings, в прошлом месяце открыла доступ вьетнамским покупателям. Кроме того, вьетнамское министерство финансов рассматривает возможность отмены налоговой льготы на импортные товары до $40, поскольку большинство из них поступают через интернет-платформы.

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