ДТЭК демонтировала Кураховскую ТЭС для поддержки других энергообъектов

Украина разобрала Кураховскую ТЭС на запчасти для поддержки энергетической инфраструктуры.

Источник фото: nv.ua

Украина разобрала Кураховскую тепловую электростанцию на запчасти для восстановления энергетических объектов компании ДТЭК. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Из-за задержек в поставках оборудования из-за рубежа и приближения фронта к станции, ДТЭК решила разобрать прифронтовую ТЭС для использования ее компонентов в ремонте других объектов. Демонтаж Кураховской ТЭС начался весной и продолжался до конца лета. Станция потеряла доступ к углю из-за разрушенного моста, что сделало ее работу невозможной.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко объяснил, что это решение было вынужденным, ведь другого варианта не было. Несмотря на сложности с транспортировкой крупногабаритного оборудования, детали с Кураховской ТЭС позволили компании восстановить около 60% мощностей после российских атак.

В ДТЭК отметили, что планируют восстановить станцию, когда ситуация позволит, хотя этот процесс может быть длительным.

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