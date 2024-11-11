Во Львовской области суд наказал врача за пьяную езду — он говорил, что принимал только валокордин

Суд признал мужчину виновным в нетрезвом вождении, назначив наказание – 17 тысяч гривен штрафа с годовым запретом управлять транспортными средствами.

Во Львовской области суд признал врача Сокальской районной больницы виновным в управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Постановление по делу №459/1479/24 принял Красноградский городской суд Львовской области.

В материалах дела указывается, что мужчина управлял автомобилем Mazda 6 в Шептицком (бывший Червоноград). Его остановили полицейские и обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить проверку на месте остановки и попросил провести ее в медучреждении. У него обнаружили 0,59 промилле алкоголя (при допустимой норме 0,2 промилле). На нарушителя полиция составила протокол из-за нетрезвой езды.

В материалах дела есть объяснение обвиняемого, что он не употреблял алкоголь, но трижды в день принимал лекарства – Валокордин. Однако суд не принял их во внимание.

Суд признал мужчину виновным в нетрезвом вождении, назначив наказание – 17 тыс. грн штрафа с годовым запретом управлять транспортными средствами. На постановление еще можно подать апелляцию.

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