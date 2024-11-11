В трех областях разоблачили группу поджигателей, которые готовили диверсии и пытались уничтожить вертолет ВСУ

Украинские силовики сорвали попытку диверсантов уничтожить критическую инфраструктуру и технику ВСУ.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали группу диверсантов, которые по заказу российских спецслужб пытались уничтожить военную и критическую инфраструктуру. Все пятеро задержанных получили подозрения и находятся под стражей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники действовали в трех областях Украины, пытаясь уничтожить вертолет ВСУ, поджечь военный транспорт и повредить электроподстанции, обеспечивающие железнодорожные перевозки.

На Кировоградщине задержали трех юношей в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром с намерением поджечь вертолет ВСУ. Они также планировали уничтожить электроподстанцию, которая могла оставить без электричества десятки тысяч жителей региона. Благодаря быстрым действиям правоохранителей злоумышленников задержали «на горячем».

На Полтавщине задержали рецидивиста, который по заказу российской стороны поджег военный джип, выполнявший задание на восточном фронте. Злоумышленник ранее имел судимость за угон автомобиля.

В Черкасской области разоблачили 34-летнего местного жителя, который поджег трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала работу железной дороги.

Задержанным объявлено подозрение по статьям о диверсии, препятствовании деятельности ВСУ и умышленном повреждении имущества. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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