У трьох областях викрили групу підпалювачів, які готували диверсії та намагалися знищити гелікоптер ЗСУ

Українські силовики зірвали спробу диверсантів знищити критичну інфраструктуру та техніку ЗСУ.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція затримали групу диверсантів, які на замовлення російських спецслужб намагалися знищити військову та критичну інфраструктуру. Усі п'ятеро затриманих отримали підозри та перебувають під вартою. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники діяли в трьох областях України, намагаючись знищити гелікоптер ЗСУ, підпалити військовий транспорт і пошкодити електропідстанції, що забезпечують залізничні перевезення.

На Кіровоградщині затримали трьох юнаків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром із наміром підпалити гелікоптер ЗСУ. Вони також планували знищити електропідстанцію, що могла залишити без електрики десятки тисяч мешканців регіону. Завдяки швидким діям правоохоронців зловмисників затримали "на гарячому".

На Полтавщині затримали рецидивіста, який за замовленням російської сторони підпалив військовий джип, що виконував завдання на східному фронті. Зловмисник раніше мав судимість за викрадення автомобіля.

На Черкащині викрили 34-річного місцевого жителя, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала роботу залізниці.

Затриманим оголошено підозру за статтями про диверсію, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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