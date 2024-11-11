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Посилення ППО і протидія російським КАБам — Зеленський повідомив про результати Ставки

16:29, 11 листопада 2024
Є технологічні рішення щодо комплексної програми протидії російським КАБам, - розповів Президент Володимир Зеленський.
Посилення ППО і протидія російським КАБам — Зеленський повідомив про результати Ставки
Фото: Офіс Президента
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У понеділок, 11 листопада, Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. 

Зокрема, була доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб. 

"Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ", – розповів Зеленський у Телеграм.

Президент повідомив, що йому представили доповідь про комплексну програму проти російських КАБів, є перспективні технологічні рішення.

Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб, та доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння.

«До Ставки заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського. Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків — Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання», — повідомив Президент.

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Володимир Зеленський Ставка Верховного головнокомандувача ППО

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