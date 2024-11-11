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Усиление ПВО и противодействие российским КАБам - Зеленский сообщил о результатах Ставки

16:29, 11 ноября 2024
Есть технологические решения по комплексной программе противодействия российским КАБам, – рассказал Президент Владимир Зеленский.
Усиление ПВО и противодействие российским КАБам - Зеленский сообщил о результатах Ставки
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В понедельник, 11 ноября, Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

В частности, был доклад о комплексной программе против российских управляемых авиабомб.

"Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МОГ", – рассказал Зеленский в Телеграм.

Президент сообщил, что ему представили доклад о комплексной программе против российских КАБ, есть перспективные технологические решения.

Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб, и доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения.

«До Ставки заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении сложных направлений — Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку», — сообщил Президент.

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Владимир Зеленский Ставка Верховного главнокомандующего ПВО

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