Усиление ПВО и противодействие российским КАБам - Зеленский сообщил о результатах Ставки

Есть технологические решения по комплексной программе противодействия российским КАБам, – рассказал Президент Владимир Зеленский.

В понедельник, 11 ноября, Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

В частности, был доклад о комплексной программе против российских управляемых авиабомб.

"Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МОГ", – рассказал Зеленский в Телеграм.

Президент сообщил, что ему представили доклад о комплексной программе против российских КАБ, есть перспективные технологические решения.

Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб, и доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения.

«До Ставки заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении сложных направлений — Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку», — сообщил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.