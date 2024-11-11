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На Львівщині суд покарав лікаря за п’яну їзду — він говорив, що приймав лише валокордин

21:18, 11 листопада 2024
Суд визнав чоловіка винним у нетверезому водінні, призначивши покарання – 17 тисяч гривень штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами.
На Львівщині суд покарав лікаря за п’яну їзду — він говорив, що приймав лише валокордин
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На Львівщині суд визнав лікаря Сокальської районної лікарні винним у керуванні автомобіля в стані алкогольного сп’яніння. Постанову у справі №459/1479/24 ухвалив Червоноградський міський суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік керував авто Mazda 6 у Шептицькому (колишній Червоноград). Його зупинили поліцейські та виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити перевірку на місці зупинки та попросив провести її у медзакладі. У нього виявили 0,59 проміле алкоголю (при допустимій нормі 0,2 проміле). На порушника поліція склала протокол через нетверезу їзду.

У постанові суду вказано, що обвинувачуваний є лікарем Сокальської районної лікарні. У матеріалах справи є пояснення обвинуваченого, що він не вживав алкоголю, але тричі на день приймав ліки – валокордин. Однак суд не взяв їх до уваги.

Суд визнав чоловіка винним у нетверезому водінні, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами. На постанову ще можна подати апеляцію.

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