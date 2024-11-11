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ДТЕК демонтувала Курахівську ТЕС для підтримки інших енергооб’єктів

21:36, 11 листопада 2024
Україна розібрала Курахівську ТЕС на запчастини для підтримки енергетичної інфраструктури.
ДТЕК демонтувала Курахівську ТЕС для підтримки інших енергооб’єктів
Джерело фото: nv.ua
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Україна розібрала Курахівську теплову електростанцію на запчастини для відновлення енергетичних об'єктів компанії ДТЕК. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Через затримки у постачанні обладнання з-за кордону та наближення фронту до станції, ДТЕК вирішила розібрати прифронтову ТЕС для використання її компонентів у ремонті інших об'єктів. Демонтаж Курахівської ТЕС розпочали навесні, і він тривав до кінця літа. Станція втратила доступ до вугілля через зруйнований міст, що зробило її роботу неможливою.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко пояснив, що це рішення було вимушеним, адже іншого варіанту не було. Попри складності з транспортуванням великогабаритного обладнання, деталі з Курахівської ТЕС дозволили компанії відновити приблизно 60% потужностей після російських атак.

У ДТЕК зазначили, що планують відновити станцію, коли ситуація дозволить, хоч цей процес може бути тривалим.

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енергетика

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