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В'єтнам поставив ультиматум торгівельним майданчикам Shein і Temu

21:54, 11 листопада 2024
Китайським платформам Shein і Temu загрожує блокування у В'єтнамі через відсутність реєстрації.
В'єтнам поставив ультиматум торгівельним майданчикам Shein і Temu
Джерело фото: Sup Dropshipping
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В’єтнам вимагає, щоб китайські інтернет-магазини Shein і Temu зареєструвалися в уряді до кінця листопада, інакше їхні сайти й додатки будуть заблоковані в країні. Про це повідомляє Reuters.

Місцевий уряд і бізнес висловлюють стурбованість щодо впливу китайських онлайн-платформ на місцевий ринок через надмірні знижки та можливий продаж підробок. Заступник міністра торгівлі Нгуєн Хоанг Лонг повідомив, що відомство обговорювало питання ліцензування з Shein і Temu.

Shein продає свою продукцію у В’єтнамі вже два роки, а Temu, що належить китайській PDD Holdings, минулого місяця відкрила доступ в’єтнамським покупцям. Крім того, в’єтнамське міністерство фінансів розглядає можливість скасування податкової пільги на імпортні товари до $40, оскільки більшість із них надходять через інтернет-платформи.

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