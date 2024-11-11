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Окупанти вбили цивільного в тимчасово окупованому селі поблизу Селидового на Донеччині — ОГП

17:01, 11 листопада 2024
Офіс генпрокурора розпочав розслідування вбивства цивільного чоловіка в окупованому селі Новоолексіївка .
Окупанти вбили цивільного в тимчасово окупованому селі поблизу Селидового на Донеччині — ОГП
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Російські окупанти, ймовірно, вбили цивільного чоловіка після окупації села Новоолексіївка поблизу міста Селидове. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними ОГП, в одному з Telegram-каналів була оприлюднена інформація щодо вбивства цивільного, яке скоїли російські терористи у Покровському районі.

Воєнний злочин стався після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. На оприлюднених фотографіях видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.

«Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів», — вказали в ОГП.

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вбивство війна

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