Окупанти вбили цивільного в тимчасово окупованому селі поблизу Селидового на Донеччині — ОГП

Офіс генпрокурора розпочав розслідування вбивства цивільного чоловіка в окупованому селі Новоолексіївка .

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Російські окупанти, ймовірно, вбили цивільного чоловіка після окупації села Новоолексіївка поблизу міста Селидове. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними ОГП, в одному з Telegram-каналів була оприлюднена інформація щодо вбивства цивільного, яке скоїли російські терористи у Покровському районі.

Воєнний злочин стався після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. На оприлюднених фотографіях видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.

«Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів», — вказали в ОГП.

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