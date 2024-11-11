На трасі «Одеса-Рені» тимчасово призупинять рух

Ділянку «Одеса-Рені» перекриють з 01:00 до 04:00 через роботи з моніторингу.

Джерело фото: 048.ua

На транзитній ділянці автодороги «Одеса-Рені» призупиниться рух транспортних засобів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Згідно з інформацією, наданою молдовськими колегами, у період з 01:00 до 04:00 12 листопада 2024 року на транзитній ділянці проводитимуться роботи зі встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів. У зв’язку з цим переміщення легкових та вантажних автомобілів через контрольні пости «Маяки» та «Удобне» буде тимчасово призупинено.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

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