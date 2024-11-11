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Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на знание норм права состоится 14-15 ноября

17:20, 11 ноября 2024
Высшая квалификационная комиссия судей изменила очередность этапов конкурса.
Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на знание норм права состоится 14-15 ноября
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Высшая квалификационная комиссия судей 11 ноября решила изменить очередность этапов квалификационного экзамена в рамках конкурса на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Напомним, что первым этапом квалификационного экзамена для кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда первоначально был определен этап тестирования на когнитивные способности – его кандиды должны были пройти 11 ноября.

Однако из-за технических проблем, которые возникли во время тестирования кандидатов на должности судей апелляционных судов 4-5 ноября, было отложено и тестирование на когнитивные способности претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Следовательно, ВККС решила сначала провести для претендентов на должности судей Антикоррупционного суда тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда.

Тестирование 100 кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда, как суда первой инстанции, состоится 14 ноября в составе двух групп.

Соответственно, тестирование одной группы из 61 кандидата на должности судей АП ВАКС состоится 15 ноября.

Также 11 ноября ВККС отменила графики проведения тестирования на когнитивные способности для кандидатов в суды ВАКС, как уже неактуальные.

С графиками тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда для соискателей должностей судей ВАКС и АП ВАКС можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на знание норм права состоится 14-15 ноября

Высшая квалификационная комиссия судей изменила очередность этапов конкурса.

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