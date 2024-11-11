На Прикарпатті чоловік побив поліцейського під час оформлення ДТП

Правоохоронець отримав легкі тілесні у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою лобової ділянки голови.

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На Прикарпатті повідомлено про підозру чоловіку, який побив поліцейського під час оформлення ДТП. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, в ніч на 10 листопада співробітники патрульної поліції прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди у Яремче. На місці події встановлено, що 41-річний водій автомобіля не впорався з керуванням та допустив наїзд на кам’яний паркан.

Під час оформлення матеріалів водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, умисно наніс один удар головою в обличчя працівнику поліції.

Правоохоронець отримав легкі тілесні у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою лобової ділянки голови.

Досудове розслідування за даним фактом триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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