50 тисяч гривень за неперешкоджання підприємницької діяльності — викрито голову селищної ради на Одещині

Голова сільради одержав від керівника товариства хабар за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності.

На Одещині викрито голову селищної ради на вимаганні 50 тисяч гривень за неперешкоджання підприємницької діяльності. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, голова сільради одержав від керівника товариства 50 тис грн хабара за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності.

За ці кошти підозрюваний обіцяв не звертатися з відповідним позовом до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано комплекс споруд підприємства.

Після одержання хабара посадовця затримали на його робочому місці.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тис грн та відсторонено від займаної посади.

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