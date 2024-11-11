Укрзалізниця відкриває продаж квитків на ще один дитячий вагон

Укрзалізниця запускає дитячий купейний вагон на маршруті Харків — Ужгород.

З 19 листопада Укрзалізниця запускає продаж квитків на черговий дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №17/18 Харків - Ужгород. Цей вагон спеціально оснащений для забезпечення комфорту найменших пасажирів віком від 0 до 8 років та їх батьків. Про це повідомили в УЗ.

Вагон обладнаний бізібордами з рухомими елементами, інтерактивними іграми, пізнавальними завданнями та тематичними купе, створюючи атмосферу для розвитку та розваг під час подорожі. Для безпеки дітей передбачені спеціальні манежі, збільшені обмежувачі верхніх полиць і дитячі поручні з м'якою оббивкою.

Квитки на дитячий вагон можна придбати через мобільний додаток Укрзалізниці, де він має окреме маркування. Для дітей до 5 років подорож безкоштовна і не потребує окремого квитка.

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