На Черкащині затримали диверсанта, який готував підпали підстанцій Укрзалізниці

Зловмисник за гроші планував підпали трансформаторних підстанцій.

Поліція спільно з СБУ викрили 34-річного мешканця Звенигородського району, який займався підготовкою підпалів трансформаторних підстанцій на Черкащині за грошову винагороду. Я повідомили в поліції, зловмисник був завербований через Телеграм-канали і мав на меті знищення важливих об'єктів інфраструктури Укрзалізниці.

За даними слідства, чоловік вивчив місцезнаходження підстанцій, що забезпечують живлення залізничних ліній та переїздів, і підготував запальну суміш для підпалу. Під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури йому повідомили про підозру у скоєнні диверсії в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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