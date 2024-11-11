Стало відомо, чи отримуватимуть працівники дитсадків доплату в 1000 гривень

У МОН зазначили, що виплату отримуватимуть тільки вчителі шкіл.

З січня 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячну надбавку у розмірі 1000 гривень, однак ця виплата не буде поширюватися на співробітників дитячих садків. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків у ефірі телемарафону.

"Це стосується тільки шкіл, тому що зарплати вчителів фінансує державний бюджет. А для дошкільних навчальних закладів може бути встановлено таку доплату за окремими рішеннями місцевих бюджетів", - сказав він.

За словами Сташківа, виплати передбачено для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.

"Доплата буде нараховуватися незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся", - зазначив заступник міністра.

Кошти на ці виплати закладені в державний бюджет на 2025 рік.

Як стало відомо, тривалість виплат залежатиме від воєнного стану в країні.

"Зараз вони встановлені на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли він буде припинений або скасований", - сказав Сташків.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін запроваджує щомісячну доплату 1000 гривень до зарплати вчителів.

Міністр освіти на науки Оксен Лісовий пояснив, що механізм виплат буде автоматизований і не потребуватиме додаткових дій від педагогів, оскільки його впровадження контролюватиме МОН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.