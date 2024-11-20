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9200 долларов с человека за незаконную переправку в Молдову – будут судить жителя Буковины

09:40, 20 ноября 2024
Злоумышленник организовал незаконную переправку в Молдову двух военнообязанных мужчин.
9200 долларов с человека за незаконную переправку в Молдову – будут судить жителя Буковины
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На Буковине будут судить мужчину, который требовал 9200 долларов с человека за незаконную переправку в Молдову. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Прокуроры Днестровской окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, 33-летний житель Днестровского района за денежное вознаграждение в 18400 долларов организовал незаконную переправку в Молдову двух военнообязанных мужчин.

При транспортировке их к линии разграничения госграницы подозреваемого задержали правоохранители.

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прокуратура Черновцы

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