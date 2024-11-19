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«Укрнафта» покупает 51% сети АЗС Shell в Украине

19:43, 19 ноября 2024
В ближайшие дни «Укрнафта» вместе со Shell обратится в Антимонопольный комитет по разрешению на концентрацию, что является обязательным условием завершения соглашения.
«Укрнафта» покупает 51% сети АЗС Shell в Украине
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ПАО «Укрнафта» заключило соглашение с Shell о покупке 51% ООО «Альянс Холдинг» – оператора сети АЗС Shell в Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

«В ближайшие дни «Укрнафта», определенная победителем конкурентного процесса, вместе со Shell обратится в Антимонопольный комитет относительно разрешения на концентрацию, что является обязательным условием завершения соглашения» - говорится в сообщении.

После его получения «Укрнафта» сможет полностью закрыть сделку и приобрести все права и обязанности акционера.

Оценку сделки и активов проводил инвестиционно-банковский советник Rothschild&Co, за правовую сторону вопроса отвечает юридическая фирма Sayenko Kharenko, аудитор – KPMG.

Стоимость сделки в прессрелизе не разглашается.

«Группа «Нефтегаз» не только адаптировалась к условиям войны, но и становится сильнее. Мы сохраняем гибкость и не боимся принимать решения, позволяющие государству зарабатывать. Прибыль, которую получает «Альянс Холдинг», будет поступать в государственный бюджет в виде дивидендов», - отметил глава НАК Алексей Чернышев.

По данным «Укрнафты», ребрендинг всех АЗК Shell будет проведен в течение года. Условия имеющихся договоров В2В будут выполняться в полном объеме. Также будет сохранен персонал компании – 1550 работников, работающих на АЗК и головном офисе.

«Наблюдательный совет «Укрнафты» согласовал решение, поскольку приобретение бизнеса, который в течение 15 лет возглавляла авторитетная международная группа, обеспечит компании расширение сети автозаправочных станций и доли рынка, соответствующей стратегии развития компании», – подчеркнул СЕО «Укрнафта» Сергей Корецкий.

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