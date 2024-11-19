«Укрнафта» купує 51% мережі АЗС Shell в Україні

Найближчими днями «Укрнафта» разом із Shell звернеться до Антимонопольного комітету щодо дозволу на концентрацію, що є обов'язковою умовою завершення угоди.

ПАТ «Укрнафта» уклала угоду з Shell про купівлю 51% ТОВ «Альянс Холдинг» - оператора мережі АЗС Shell в Україні. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Найближчими днями «Укрнафта», яку визначено переможцем конкурентного процесу, разом із Shell звернеться до Антимонопольного комітету щодо дозволу на концентрацію, що є обов'язковою умовою завершення угоди» - йдеться у повідомленні.

Після його отримання «Укрнафта» зможе повністю закрити угоду і набути всіх прав та обов'язків акціонера.

Оцінку угоди та активів проводив інвестиційно-банківський радник Rothschild&Co, за правовий бік питання відповідає юридична фірма Sayenko Kharenko, аудитор - KPMG.

Вартість угоди в пресрелізі не розголошується.

«Група «Нафтогаз» не лише адаптувалася до умов війни, а й стає сильнішою. Ми зберігаємо гнучкість і не боїмося ухвалювати рішення, що надають змогу державі заробляти. Прибуток, який отримує «Альянс Холдинг», надходитиме до державного бюджету у вигляді дивідендів», - зазначив глава НАК Олексій Чернишов.

За даними «Укрнафти», ребрендинг усіх АЗК Shell буде проведено протягом року. Умови наявних договорів В2В виконуватимуться в повному обсязі. Також буде збережено персонал компанії - 1550 працівників, які працюють на АЗК і головному офісі.

«Наглядова рада «Укрнафти» погодила рішення, оскільки придбання бізнесу, який протягом 15 років очолювала авторитетна міжнародна група, забезпечить компанії розширення мережі автозаправних станцій і частки ринку, що відповідає стратегії розвитку компанії», - наголосив СЕО «Укрнафти» Сергій Корецький.

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