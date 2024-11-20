9200 доларів з особи за незаконне переправлення до Молдови – судитимуть жителя Буковини

Зловмисник організував незаконне переправлення до Молдови двох військовозобов’язаних чоловіків.

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На Буковині судитимуть чоловіка, який вимагав 9200 доларів з особи за незаконне переправлення до Молдови. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Прокурори Дністровської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 33-річний житель Дністровського району за грошову винагороду у 18400 доларів організував незаконне переправлення до Молдови двох військовозобов’язаних чоловіків.

Під час транспортування їх до лінії розмежування держкордону підозрюваного затримали правоохоронці.

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