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У держбюджеті на 2025 рік частину видатків на оборону профінансують партнери

13:23, 21 листопада 2024
На фінансування сектору безпеки та оборони буде спрямовано не лише внутрішні ресурси, а й кошти партнерів.
У держбюджеті на 2025 рік частину видатків на оборону профінансують партнери
Фото: volynnews.com
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Народна депутатка від фракції «Слуга Народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна повідомила, що у держбюджеті-2025 коштом партнерів фінансуватимуть цивільні видатки і частину військових. Про це вона сказала під час телемарафону.

За її словами, у бюджеті на наступний рік країна максимально забезпечує видатки за рахунок власних надходжень, а новація бюджету – на фінансування сектору безпеки та оборони спрямовано не лише внутрішні ресурси, а й кошти партнерів.

Депутатка зазначила, що Велика Британія надасть для цих цілей додаткові £2 млрд.

Раніше ми писали, що парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік.

Додамо, у держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи.

Крім того, до закону про бюджет внесли норму про доплату суддям місцевих судів 10,5 тисяч грн, але вона не запрацює без окремого закону.

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Україна держбюджет

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