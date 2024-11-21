УЗ запустить з 15 грудня прямий потяг з Києва до Будапешту

В Укрзалізниця заявляють, що розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку інших європейських країн

Укрзалізниця повідомила про запуск з 15 грудня прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт. Поїзд №9/10 стане вже 20-м міжнародним поїздом УЗ та курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини.

«Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом», - пояснив він.

Розклад руху:

Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.

В Укрзалізниця заявляють, що розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку:

Відня (подорож триватиме менше трьох годин),

Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха,

а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн.

Час очікування між пересадками становить не більше двох годин.

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