У ЗСУ створено першу школу підготовки операторів безпілотних роботизованих комплексів

Навчання операторів БПНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності.

Фото: Генштаб

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У Збройних Силах України створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів. Про це повідомляє Генштаб.

Школу створили на базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Наразі відбувається навчання майбутніх фахівців. Військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів - логістичних, спеціальних та інженерних.

Також триває робота над масштабуванням проєкту і його вдосконаленням у напрямку підвищення ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.

Начальник управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський зазначив, що навчання операторів БПНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності.

«Для забезпечення належного та якісного рівня їхньої підготовки створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БПНК. Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями й навичками», - наголосив Добрянський.

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