В ВСУ создана первая школа подготовки операторов беспилотных роботизированных комплексов

Обучение операторов БПНК проходит по четко определенной программе с получением соответствующей военно-учетной специальности.

Фото: Генштаб

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В Вооруженных Силах Украины создана первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов. Об этом сообщает Генштаб.

Школу создали на базе одного из учебных центров, согласно решению главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

Сейчас идет обучение будущих специалистов. Военнослужащие проходят подготовку около 10 различных видов беспилотных наземных роботизированных комплексов - логистических, специальных и инженерных.

Также идет работа над масштабированием проекта и его совершенствованием в направлении повышения эффективности подготовки и обеспечения надлежащей учебной и тренировочной базы.

Начальник управления инновационной деятельности ВСУ полковник Виталий Добрянский отметил, что обучение операторов БПНК проходит по четко определенной программе с получением соответствующей военно-учетной специальности.

«Для обеспечения надлежащего и качественного уровня подготовки созданы специализированные программные средства и используются тренировочные образцы БПНК. Крайне важно, чтобы будущие специалисты обладали не только теоретическими знаниями, но и практическими умениями и навыками», - подчеркнул Добрянский.