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Что известно о межконтинентальной баллистической ракете «Рубеж» и можно ли ее сбить

13:11, 21 ноября 2024
Как стало известно, РС-26 «Рубеж» в разработке обладала высокой степенью секретности из-за того, что она нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Что известно о межконтинентальной баллистической ракете «Рубеж» и можно ли ее сбить
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Как стало известно, 21 ноября Россия впервые ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. По данным СМИ, это была РС-26 "Рубеж". Хотя официально тип ракет пока не называют.

Аналитики Defence Express сообщили, что РС-26 "Рубеж" – это межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности. Она предназначена для доставки ядерных зарядов. Эта разработка имела высокую степень секретности из-за того, что она нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"В настоящее время у РФ действительно есть все возможности для того, чтобы достаточно быстро развернуть производство баллистических ракет средней дальности РС-26 Рубеж на основе уже имеющихся технологических линий, цепей поставок и решений", - рассказали аналитики.

Ракету начали разрабатывать еще в 2006 году, но в 2018 году ракета была якобы исключена из программы вооружения до 2027 года.

В июле этого года в Кремле угрожали возобновить производство ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщается, эту ракету нужно сбивать до того, как она открылась и сбросила боевые блоки соответствующими противоракетными комплексами большой дальности, иначе придется уничтожать отдельно каждый боевой блок, которых, исходя из видео – шесть штук и они еще распадаются на шесть штук.

Возможно ли сбивать сам носитель до того, как он раскрылся или уже выпущены из него ракеты – неизвестно. Пока у Украины нет систем для этого, отметили аналитики.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео вероятного удара межконтинентальной баллистической ракетой.

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ракетный удар

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