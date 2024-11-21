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Що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж» та чи можна її збити

13:11, 21 листопада 2024
Як стало відомо, РС-26 «Рубеж» в розробці мала високий ступінь секретності через те, що вона порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж» та чи можна її збити
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Як стало відомо, 21 листопада Росія вперше вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. За даними ЗМІ, це була РС-26 "Рубеж". Хоча офіційно тип ракети поки не називають. 

Аналітики Defence Express повідомили, що РС-26 "Рубеж" - це міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності. Вона призначена для доставки ядерних зарядів. Ця розробка мала високий ступінь секретності через те, що вона порушувала Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

"Наразі у РФ дійсно є всі можливості для того, щоб доволі швидко розгорнути виробництво балістичних ракет середньої дальності РС-26 Рубеж на основі вже наявних технологічних ліній, ланцюгів постачання та рішень", - розповіли аналітики. 

Ракету почали розробляти ще у 2006 році, але у 2018 році ракета нібито була виключена із програми озброєння до 2027 року.

Водночас у липні цього року у Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності.

Як повідомляється, цю ракету потрібно збивати до того, як вона розкрилася і скинула бойові блоки відповідними протиракетними комплексами великої дальності, інакше доведеться знищувати окремо кожен бойовий блок, яких, виходячи з відео - шість штук і вони ще розпадаються на шість штук.

Чи можливо збивати сам носій до того, як він розкрився чи вже випущені з нього ракети - невідомо. Поки Україна не має систем для цього, зауважили аналітики.

Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео ймовірного удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

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