УЗ запустит с 15 декабря прямой поезд из Киева в Будапешт

В Укрзализныце заявляют, что расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении других европейских стран.

Укрзализныця сообщила о запуске с 15 декабря прямого ежедневного поезда Киев – Будапешт. Поезд №9/10 станет уже 20-м международным поездом УЗ и будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

По словам председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского, назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии.

«Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, самый большой аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом», - пояснил он.

Расписание движения:

Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.

В обратном направлении: отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Стоимость билета в купейном вагоне – ориентировочно 3000 грн.

В Укрзализныце заявляют, что расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении:

Вены (путешествие длится менее трех часов),

Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха,

а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран.

Время ожидания между пересадками составляет не больше двух часов.

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