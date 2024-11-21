УЗ запустит с 15 декабря прямой поезд из Киева в Будапешт

Укрзализныця сообщила о запуске с 15 декабря прямого ежедневного поезда Киев – Будапешт. Поезд №9/10 станет уже 20-м международным поездом УЗ и будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).
По словам председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского, назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии.
«Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, самый большой аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом», - пояснил он.
Расписание движения:
Стоимость билета в купейном вагоне – ориентировочно 3000 грн.
В Укрзализныце заявляют, что расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении:
Время ожидания между пересадками составляет не больше двух часов.
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