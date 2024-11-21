Вступники до аспірантури відтепер мають здавати додатковий іспит

Бажаючі вступити до аспірантури тепер потрібно мають складати єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з філософії науки. Цей тест замінить традиційний іспит, який раніше проводили заклади вищої освіти. Про це йдеться у проєкті Порядку прийому до ЗВО, оприлюдненому Міністерством освіти і науки для громадського обговорення, пише Освіта.ua.
Для успішного вступу потрібно:
Після цього абітурієнти проходять додаткові вступні випробування, якщо такі передбачені правилами прийому університету. Це можуть бути іспити зі спеціальності, іноземної мови, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи наукових досягнень.
Крім того, для вступників, які змінюють галузь знань, зазначену в дипломі, можуть бути встановлені додаткові випробування.
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