Практика судів
  1. В Україні

Вступники до аспірантури відтепер мають здавати додатковий іспит

13:52, 21 листопада 2024
МОН пропонує, крім позитивних результатів ЄВІ, ЄФВВ з філософії науки для аспірантів.
Вступники до аспірантури відтепер мають здавати додатковий іспит
Фото: shotam.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бажаючі вступити до аспірантури тепер потрібно мають складати єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з філософії науки. Цей тест замінить традиційний іспит, який раніше проводили заклади вищої освіти. Про це йдеться у проєкті Порядку прийому до ЗВО, оприлюдненому Міністерством освіти і науки для громадського обговорення, пише Освіта.ua.

Для успішного вступу потрібно:

  • Отримати позитивні результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Мінімальний бал — 150 за кожен із компонентів тесту (іноземна мова та блок ТЗНК).
  • Скласти ЄФВВ з філософії науки, набравши не менше ніж 100 рейтингових балів.

Після цього абітурієнти проходять додаткові вступні випробування, якщо такі передбачені правилами прийому університету. Це можуть бути іспити зі спеціальності, іноземної мови, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи наукових досягнень.

Крім того, для вступників, які змінюють галузь знань, зазначену в дипломі, можуть бути встановлені додаткові випробування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України навчання університет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відкриття кримінальної справи за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби – Рада ухвалила закон

Факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту – прийнято закон.

Справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті розподілені між судами та вже скоро будуть передані до судів

Підготовлено до передачі до судів вже 30% справ, а доставляти їх буде Служба судової охорони.

Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення про соцвиплати буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу – Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла у цілому закон, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу у разі відсутності грошей в бюджеті.

Роботодавців зобов’яжуть запровадити у себе служби охорони психічного здоров’я та створять орган для контролю – Рада схвалила законопроект

Крім того, в Україні створять ще один орган – Нацкомісію з психічного здоров’я, який буде фінансуватися, у тому числі, з бюджету.

Повинні повернутися з СЗЧ не пізніше 1 січня 2025 року: ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, встановили умови повернення на службу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Єрмак
    Андрій Єрмак
    керівник Офісу Президента України
  • Ярослава Білоусова
    Ярослава Білоусова
    суддя Східного апеляційного господарського суду