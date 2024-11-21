Вступники до аспірантури відтепер мають здавати додатковий іспит

МОН пропонує, крім позитивних результатів ЄВІ, ЄФВВ з філософії науки для аспірантів.

Фото: shotam.info

Бажаючі вступити до аспірантури тепер потрібно мають складати єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з філософії науки. Цей тест замінить традиційний іспит, який раніше проводили заклади вищої освіти. Про це йдеться у проєкті Порядку прийому до ЗВО, оприлюдненому Міністерством освіти і науки для громадського обговорення, пише Освіта.ua.

Для успішного вступу потрібно:

Отримати позитивні результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Мінімальний бал — 150 за кожен із компонентів тесту (іноземна мова та блок ТЗНК).

Скласти ЄФВВ з філософії науки, набравши не менше ніж 100 рейтингових балів.

Після цього абітурієнти проходять додаткові вступні випробування, якщо такі передбачені правилами прийому університету. Це можуть бути іспити зі спеціальності, іноземної мови, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи наукових досягнень.

Крім того, для вступників, які змінюють галузь знань, зазначену в дипломі, можуть бути встановлені додаткові випробування.

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