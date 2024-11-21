У Києві збільшать кількість поїздів метро — хочуть зменшити навантаження після повітряних тривог

Такий крок необхідний для зменшення навантаження на метрополітен після повітряних загроз.

Фото: kyiv.comments.ua

У Києві збільшать кількість поїздів метро, аби зменшити навантаження після повітряних тривог. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Ми збільшили кількість поїздів для того, щоб більш швидко розвести людей. В цьому напрямку є великі виклики, деякі станції проходять транзитом, щоб максимально швидко розвантажити станції», – зазначив мер Києва.

За словами мера Кличка, 17 листопада під час масованого ракетного обстрілу у київському метрополітені знаходилось понад 32 тисяч громадян.

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