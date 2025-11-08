Практика судів
  1. В Україні

ДБР оголосило підозру командиру батальйону, який всупереч забороні зібрав військових для нагородження на Дніпропетровщині

11:39, 8 листопада 2025
Під час цього заходу Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб.
ДБР оголосило підозру командиру батальйону, який всупереч забороні зібрав військових для нагородження на Дніпропетровщині
Фото: ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру командиру одного з батальйонів, який, попри заборону Генерального штабу Збройних Сил України, організував урочисті заходи за участю особового складу на Дніпропетровщині 1 листопада. Про це повідомляє ДБР.

Під час зібрання РФ здійснила удар по місцю проведення події, унаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці й цивільні.

За даними слідства, 1 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань». У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Внаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.

Слідством встановлено, що командир прийняв рішення провести масове зібрання попри високий рівень ракетної загрози, що суперечило вимогам безпеки та наказам військового керівництва.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

військові ДБР обстріл

