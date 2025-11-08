Пенсіонер-ФОП: що потрібно знати про статус і пенсійні виплати

Працюючі пенсіонери не втрачають права на пенсію, але позбавляються частини надбавок.

В Україні громадяни, які вийшли на пенсію, але продовжують працювати, зберігають право на отримання пенсії. Водночас Пенсійний фонд України наголошує: для таких осіб скасовуються деякі доплати, що призначаються лише непрацюючим пенсіонерам.

Які доплати не передбачені працюючим пенсіонерам?

Особи, які отримують пенсію та офіційно працевлаштовані, мають обов’язково повідомити про свою зайнятість до органів ПФУ впродовж 10 днів. Якщо цього не зробити, можливі порушення у нарахуваннях та фінансові санкції.

Зокрема, працюючим пенсіонерам не надаються надбавки на утримання непрацездатних членів родини. Також їм не проводиться автоматичний перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму.

Після звільнення з роботи ці надбавки можуть бути відновлені, і людина знову отримує статус непрацюючого пенсіонера.

Що робити, якщо пенсіонер є ФОП?

Якщо пенсіонер зареєстрований як фізична особа-підприємець, навіть без фактичного прибутку, його не вважають непрацюючим. Для зміни цього статусу необхідно офіційно припинити підприємницьку діяльність у державному реєстрі.

Для підтвердження нового статусу пенсіонер подає до ПФУ заяву та надає документи, що підтверджують припинення трудової або підприємницької діяльності (трудову книжку або наказ про звільнення).

Станом на 1 жовтня в Україні працюють приблизно 2,8 мільйона пенсіонерів. Середній розмір їхньої пенсії становить 7 069,37 гривні, згідно з даними ПФУ.

Пенсіонери, які продовжують працювати, можуть розраховувати на надбавку — 1% до пенсії за кожен додатковий рік трудового стажу.

