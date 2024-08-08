Женщина через апелляционный суд добилась выдачи ограничительного предписания в отношении бывшего мужа, который совершал домашнее насилие

По словам женщины, обидчик продолжает совершать психологическое насилие и есть объективные риски, что это будет продолжаться и может привести к тяжелым последствиям.

Хмельницкий апелляционный суд (ХАС) отменил решение местного суда об отказе в выдаче ограничительного предписания и принял новое, частично удовлетворив требования заявительницы-апеллянтки: выдал ограничительное предписание на 6 месяцев в отношении ее бывшего мужа.

В течение этого срока ему запрещено находиться в его месте проживания (нахождение), разыскивать, преследовать, общаться, переписываться, вести телефонные переговоры или контактировать через другие средства связи лично.

Как установил суд, мужчину апеллянтки неоднократно привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. От обидчика страдали, кроме нее, ее дочь и мать.

В 2023 году заочным решением суда брак между супругами был расторгнут. Другим решением, которое еще не вступило в законную силу, суд определил способы участия мужа заявительницы, как отца их малолетней дочери, в воспитании и общении с ребенком.

По словам женщины, обидчик продолжает совершать психологическое насилие и есть объективные риски, что это будет продолжаться и может привести к тяжелым последствиям.

Волочисский районный суд Хмельницкой области, куда она обратилась с заявлением о выдаче ограничительного предписания в отношении бывшего мужа, пришел к выводу, что риск повторного совершения домашнего насилия – минимальный, а такая мера временного ограничения прав исключит возможность решения суда по делу о способах участия отца в воспитании ребенка .

Женщина не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу с просьбой отменить и удовлетворить ее заявление.

Коллегия судей ХАС признала ее доводы частично правильными.

«Факт неоднократного обращения заявительницы в соответствующие органы по основаниям совершения в отношении нее, ребенка и ее матери насилия в семье свидетельствует о наличии длительного конфликта между заявительницей и заинтересованным лицом в течение 2022-2024 годов и подтверждает факт систематического совершения [мужчиной] домашнего насилия, что является необходимым условием для возможности применения судом к соответствующему лицу специальных мер по противодействию домашнему насилию, которые определены Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», – отметил апелляционный суд.

По мнению ХАС, определенные в постановлении временные ограничения прав мужчины не будут препятствовать исполнению решения суда (если оно вступит в законную силу) по делу о способах его участия в воспитании ребенка.

С постановлением апелляционного суда по делу №671/988/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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