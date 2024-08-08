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Более 150 тысяч автомобилей перерегистрировано через «Дію», – МВД

19:40, 8 августа 2024
Более 17 тысяч транспортных средств получили новые знаки через «Дію».
Более 150 тысяч автомобилей перерегистрировано через «Дію», – МВД
Источник фото: ukrinform
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С начала запуска услуги перерегистрации транспортных средств через приложение «Дія» в Украине продано более 150 тысяч автомобилей, мопедов и мотоциклов. Большинство покупателей предпочитают оставить имеющиеся номерные знаки, но новые комплекты с серией DІ получили 17 878 транспортных средств, сообщает МВД.

В министерстве напомнили, что при выборе номерного знака с серией DІ управлять автомобилем можно только после получения новых номеров в отделении Укрпочты. Если же покупатель оставляет старый номерной знак, пользоваться транспортным средством можно сразу после появления свидетельства о регистрации онлайн.

Перерегистрация транспортных средств через «Дію» доступна физическим лицам при условии наличия паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в приложении, а также свидетельства о регистрации авто у продавца.

МВД сообщило, что в некоторых случаях может возникнуть отказ в перерегистрации онлайн по разным причинам, таким как розыск автомобиля или номерного знака, ограничения или обременения на авто. Среди самых распространенных причин отказа:

  • Транспортное средство находится в розыске в Интерполе;
  • Транспортное средство или номерной знак в розыске в полиции;
  • Одна из сторон находится в розыске в полиции;
  • Свидетельство о регистрации или паспорт считаются утраченными;
  • У продавца есть действующие открытые исполнительные производства;
  • Имеются обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;
  • Транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

После устранения причин отказа перерегистрация станет доступной онлайн или в сервисном центре МВД.

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