Рівненський авторемзавод через суд повернули у власність держави

Частный покупатель не выполнил обязательств по погашению задолженностей и развитию предприятия.

Разорван Договор купли-продажи и возвращен в государственную собственность единый имущественный комплекс ГП «Ровенский автомобильный ремонтный завод», стоимостью более 147 млн ​​гривен. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

В 2023 году Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Ровенской и Житомирской областях провело аукцион по продаже объекта малой приватизации, по результатам которого недвижимость перешла в собственность частного общества.

Покупатель приобрел Ровенский авторемзавод за 3 млн грн и, согласно Договору, должен обеспечить экономическое развитие предприятия, погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также сохранить рабочие места, привлечь инвестиции и наполнять бюджет.

Однако прокуроры установили, что за это время предприятие не выплатило задолженности ни по заработной плате, ни перед бюджетом.

Учитывая нарушение имущественных интересов государства, прокуратура приняла меры по их защите в судебном порядке.

Решением хозяйственного суда Ровенской области, оставленное по-прежнему постановлением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, удовлетворены исковые требования прокуратуры.

В настоящее время судебное решение выполнили, недвижимое имущество было возвращено государству в лице Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Ровенской и Житомирской областях.

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