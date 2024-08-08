Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, – ООН

ООН обвинила Россию в регулярном применении пыток к украинским военнопленным.

Источник фото: ArmyInform

Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, что является серьезными военными преступлениями, сообщила ООН. Данные, обнародованные руководителем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, свидетельствуют о систематическом и распространенном применении пыток против украинских пленных.

«Это худшее, что я видела за свою 20-летнюю карьеру. Пытки являются регулярными и распространенными, их подверглись более 95% пленных. Это, без всякого сомнения, военные преступления», - заявила Белл в эфире нидерландского телеканала Nederlandse Omroep Stichting.

В то же время представитель ООН подчеркнула, что условия содержания российских военнопленных в Украине соответствуют международному гуманитарному праву. ООН имеет полный доступ к российским пленным в Украине, однако не имеет возможности проверять условия содержания украинских пленных в России.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуществляет мониторинг соблюдения международного гуманитарного права и документирует нарушения, в том числе военные преступления в отношении украинских пленных. Национальное информационное бюро при Минреинтеграции собирает данные об украинцах, незаконно удерживаемых Россией, для обеспечения их освобождения, включая обмены.

Министерство продолжает призывать гуманитарные организации, такие как Международный Комитет Красного Креста, требовать доступа к украинским пленным в России и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права.

На Глобальном саммите мира в Швейцарии украинская сторона призвала к требованиям от России соблюдать международное право в сфере защиты военнопленных и гражданских заложников, в частности, освобождение всех больных и тяжелораненых пленных и гражданских лиц, особенно детей.

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