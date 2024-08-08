Більше 95% українських військовополонених зазнали тортур, – ООН

ООН звинуватила росію в регулярному застосуванні тортур до українських військовополонених.

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Більше 95% українських військовополонених зазнали тортур, що є серйозними воєнними злочинами, повідомила ООН. Дані, оприлюднені керівницею Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл, свідчать про систематичне та поширене застосування тортур проти українських полонених.

«Це найгірше, що я бачила за свою 20-річну кар’єру. Тортури є регулярними та поширеними, їх зазнали понад 95% полонених. Це, без жодного сумніву, воєнні злочини», – заявила Белл в ефірі нідерландського телеканалу Nederlandse Omroep Stichting.

Водночас представниця ООН підкреслила, що умови утримання російських військовополонених в Україні відповідають міжнародному гуманітарному праву. ООН має повний доступ до російських полонених в Україні, проте не має можливості перевіряти умови утримання українських полонених у Росії.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України здійснює моніторинг дотримання міжнародного гуманітарного права і документує порушення, зокрема воєнні злочини щодо українських полонених. Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції збирає дані про українців, незаконно утримуваних Росією, для забезпечення їх визволення, включаючи обміни.

Міністерство продовжує закликати гуманітарні організації, такі як Міжнародний Комітет Червоного Хреста, вимагати доступу до українських полонених у Росії та забезпечити дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

На Глобальному саміті миру в Швейцарії українська сторона закликала до вимог від Росії дотримуватися міжнародного права у сфері захисту військовополонених і цивільних заручників, зокрема, звільнення всіх хворих та важкопоранених полонених і цивільних осіб, особливо дітей.

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