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Електронні рапорти будуть в Армії+ – Володимир Зеленський презентував новий застосунок

14:26, 8 серпня 2024
Електронні рапорти запрацювали в застосунку Армія+.
Електронні рапорти будуть в Армії+ – Володимир Зеленський презентував новий застосунок
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Відтепер в ЗСУ будуть електронні рапорти. Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський під час презентації цифрового застосунку Армія+.

Стартує він з базових функцій, і далі буде наповнюватися новими. Зокрема, можна буде бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів.

За його словами, застосунок стане другим після Дії елементом цифрової держави. «Від сьогодні працюватиме застосунок Армія+. Стартує він із базової функції, але наповнюватимемо його новими функціями, зокрема, електронними рапортами, коли за кілька кліків можна зробити те, що наразі займає години і навіть дні», - зазначив Президент.

Мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свого часу на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 30 липня затвердив Положення про Державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.

Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів Порталу Армія+, його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі Армія+ тощо.

Раніше у Міноборони повідомляли, що в застосунку також будуть рапорт на щорічну відпустку; рапорт на відпустку за сімейними обставинами; рапорт на грошову допомогу на щорічне оздоровлення.

Автор: Наталя Мамченко 

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